В России захотели продлить действие решений о призыве в армию

Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, по которому решение о призыве на военную службу, не выполненное во время призыва, следует исполнить в грядущие периоды призыва в течение года. Текст документа опубликовали в электронной базе думы.

Новыми поправками предлагается дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе». Предполагается, что актуальные нормы вступят в законную силу с 1 января 2025 года. Как следует из документа, новые нормы могут затронуть и осенний призыв 2024 года. По мнению авторов инициативы, на сегодняшний день на связанные с призывом на армейскую службу мероприятия вызывается максимально возможно число подлежащих призыву людей за исключением тех, кто обладает отсрочкой. Отмечается, что все пришедшие по повестке граждане проходят стандартные процедуры, а если задание призывной кампании выполняется, значительная часть решений о призыве граждан армию, принятых призывной комиссией, отменяется.

Кроме того, в следующий призыв призывникам надо снова прибыть в военные комиссариаты с целью повторения ранее пройденных мероприятий. Некоторые граждане пользуются отсутствием срока действия решения о призыве на военную службу и попадаются на злоупотреблениях. В частности, они подают жалобы на ранее принятые в отношении них решения ради того, чтобы уклониться от прохождения призыва на военную службу.

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