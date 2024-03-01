Глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев выступил с обращением к депутатам Бундестага в связи с их молчанием относительно обнародованного разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост.

Эту информацию он опубликовал на личной странице в социальных сетях. Ранее в СМИ появилась информация о записи переговоров, которая якобы находится в распоряжении российских журналистов. На этой аудиозаписи, продолжительностью 40 минут, высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают планы бомбардировки Крымского моста. Утверждается, что в ходе разговора они также упоминают о военных США и Великобритании, которые, по их мнению, де-факто участвуют в конфликте на территории Украины.

Информация о таких разговорах вызывает серьезные вопросы о намерениях и позиции Западных стран по отношению к ситуации в регионе. Вмешательство НАТО в конфликт на востоке Украины давно является предметом острой дискуссии, и эти новые сведения могут только усилить напряженность.

Пока представители Бундестага не комментировали эту ситуацию, и официальной позиции относительно аутентичности записи пока нет.

Ранее мы писали о том, что Франция размышляет над отправкой специализированного военного контингента на Украину.