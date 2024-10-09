Стали известны требования для разблокировки Discord в России

В России Discord может возобновить деятельность в том случае, если сервис будет придерживаться местных законов. Об этом написал в своего телеграм-канале комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его мнению, Discord, вероятно, получит шанс на возвращение в случае удаления размещенных противоправных материалов, а также введения правила авторизации пользователей.

Discord — это система обмена мгновенными сообщениями, которая пользуется наибольшей популярностью у геймеров и учащихся. Ее разработали в Сан-Франциско. По данным на 2019 год, в мессенджере были зарегистрированы свыше 250 млн человек.

Ранее в Государственной Думе сообщили о том, по какой причине Discord перестал работать на территории России.