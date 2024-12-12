В Госдуму внесен законопроект о «навязчивом преследовании»

Депутаты ГД РФ от «Новых людей» внесли на рассмотрение законопроект, который подразумевает закрепление на законодательном уровне такого понятия как «навязчивое преследование».

Проект федерального закона предлагает принять отдельный закон, по которому будут закреплены понятия «преследователь», «навязчивое преследование», «запрет на приближение». Предполагается установить и основы правового регулирования, и механизмы установки запретов.

Под статьей «Навязчивое преследование» предполагаются те действия, которые подвергают человека психическим страданиям, а также и опасениям за собственную жизнь или жизнь близких, которые продолжались после получения соответствующих предупреждений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госдуме поддержали поправки об увеличении штрафов за нарушения ПДД уже с начала 2025 года.