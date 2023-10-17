В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива в ответ на убийство мирных граждан

Представители ХАМАС заявили, что Тель-Авив находится под обстрелом, и это является ответом на массовое убийство мирных граждан в Газе. Об этом пишет РИА Новости 17 октября.

По данным издания, Тель-Авив обстреливают бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) из-за массового убийства сионистами (Израилем) мирных граждан. Такое заявление было распространено в СМИ.

При этом ЦАХАЛ утверждает, что в больницу в Газе попала ракета «Исламского джихада» – это произошло, по мнению израильских военных, из-за неудачного запуска. Напомним, что в результате инцидента в Газе погибло не меньше 500 человек.

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