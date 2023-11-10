В ХАМАС заявили об ударе по Тель-Авиву

В ХАМАС заявили, что Тель-Авив был обстрелян ракетами в пятницу, 10 ноября. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на официальное заявление.

В заявлении говорится следующее: бригады «Аль-Кассама» устроили ракетный обстрел Тель-Авива в ответ на те преступления, которые были совершены израильской армией в отношении мирного населения.

На данный момент других подробностей не приводится, также не сообщается о пострадавших.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.