В Харькове прогремел взрыв, пишут СМИ

Украинские издания сообщают о звуке взрыва в Харькове вечером четверга, 2 ноября. Информация об этом была опубликована в соцсетях телеканала «Общественное».

На данный момент о последствиях громкого взрыва не сообщается. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Ранее в нескольких украинских регионах объявлялась воздушная тревога: речь идет о Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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