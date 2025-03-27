В Хургаде приостановили погружения прогулочных батискафов

Прогулочные батискафы временно перестали выпускать на туристические погружения в Хургаде. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сейчас все экскурсии и продажи билетов на батискафы отменены.

Отмена связана с серьезным инцидентом, произошедшем 27 марта у берегов Хургады. В этот день туристический батискаф столкнулся с рифом и на глубине 20 м и потерял давление.

Генконсульство РФ в Хургаде сообщило о спасении 38 россиян после крушения батискафа. Всего на момент происшествия на борту находились 45 туристов из России. Судьба оставшихся пока неизвестна. Известно, что 24 человека разместили в гостинице после случившегося, 14 пострадавших были госпитализированы.

По информации телеграм-канала SHOT, российские туристы заплатили около 7 тыс. руб. за взрослые билеты на погружение в батискафе. Детские билеты обошлись в 3,5 тыс. руб.

Отмечается, что прогулочный батискаф «Синдбад», потерпевший крушение, был рассчитан на погружение на глубину до 25 м.

Ранее очевидец рассказал о первых минутах после трагической происшествия в Хургаде.