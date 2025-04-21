В Индонезии произошло мощное землетрясение

На острове Серам в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован к югу от индонезийского города Соронг, в котором проживают 125 тыс. человек. Это произошло в 18:19 по времени UTC (21:19 мск).

Установлено, что очаг землетрясения залегал на глубине 34 километров.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-либо, либо нет. Также не сообщается об имеющихся разрушениях.

В ночь на 16 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,6 произошло на южном филиппинском острове Минданао.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:42 по местному времени (00:42 по московскому времени), сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло на расстоянии 51 километра к юго-юго-западу от филиппинского города Киамба, в котором проживает более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло у Северных Курил.