В Иране не исключили диверсию после мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи

Власти Ирана рассматривают версию диверсии после разрушительного взрыва в южном порту Шахид-Раджаи. Погибли не менее 70 человек, более тысячи пострадали.

Иранские власти допускают, что причиной мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи могла стать диверсия. Об этом в эфире национального телевидения сообщил член комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента страны Мохаммад Мехди Шахрияри. Он заявил, что среди возможных причин рассматриваются атака FPV-дронами или действия проникших извне диверсантов.

По предварительным данным, взрыв произошёл на складе с опасными грузами, в частности с топливом или компонентами ракетного топлива. Пожар, возникший после ЧП, удалось локализовать на 80%. Обрушилось одно из портовых зданий, работа порта приостановлена.

По последним данным, погибли 70 человек, более 1100 пострадали, из них 240 остаются в больницах, пятеро — в тяжёлом состоянии. Многие тела пока не опознаны. Центр переливания крови в Бендер-Аббасе объявил срочный сбор крови.

Россия направила три самолёта МЧС для помощи в ликвидации последствий. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Национальный траур объявлен на 28 апреля.