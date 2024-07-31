В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести после убийства Хании

Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в Иране. Об этом сообщает местное издание Mehr в среду, 31 июля.

По данным агентства, красный флаг подняли после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которое произошло ночью на среду. Напомним: по версии палестинского движения, ЦАХАЛ целенаправленно нанес удар по дому, где остановился Хания во время своего визита в Тегеран. В результате нападения погиб не только один из лидеров ХАМАС, но и его телохранитель.

Напомним, что в Израиле, те временем, не особо комментировали инцидент. Не удержался от комментариев лишь один министр Эмихай Элияху, который назвал убийство Хании «очищением от грязи». Также ранее сообщалось, что в Иране назвали соучастников убийства Хании. Подробнее в материале.