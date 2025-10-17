В Иране проснулся вулкан-зомби, спавший 710 тыс. лет

На юго-востоке Ирана начал пробуждаться вулкан Тафтан, который на протяжении 710 тыс. лет считался полностью потухшим. Спящий гигант, которого ученые относят к категории «зомби», демонстрирует тревожные признаки активности. Об этом сообщает Daily Mail.

За последние десять месяцев вершина вулкана поднялась на девять сантиметров, что указывает на значительные процессы в его недрах. Помимо деформации поверхности, Тафтан ежедневно выбрасывает в атмосферу около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород и фтористый водород. Эти газы являются прямым свидетельством работы магматической системы.

Вулканологи поясняют, что термин «зомби» применяется к геологическим объектам, которые долгое время считались мертвыми, но внезапно начинают проявлять признаки жизни. Причиной пробуждения Тафтана может быть либо накопление раскаленных флюидов под его жерлом, либо медленное проникновение на глубину новой магмы. Несмотря на растущее подземное давление, прямых признаков скорого извержения специалисты пока не наблюдают. Однако они настаивают на пересмотре статуса вулкана с «потухшего» на «спящий», подчеркивая необходимость постоянного мониторинга его поведения.

