В Израиле заявили о расширении наземных операций в конфликте с сектором Газа

Армия обороны Израиля объявила о расширении своих наземных операций в секторе Газа и подчеркнула, что атаки будут носить разноплановый характер.

Вооруженные силы Израиля задействовали и будут задействовать истребители ЦАХАЛ, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, военно-морские суда и артиллерию, чтобы оказывать поддержку своим сухопутным войскам. Об этом пишет РИА Новости.

Представители военного ведомства также сообщили, что совместные удары проводятся на основе информации, собранной в режиме реального времени. Данное заявление подчеркивает настойчивость Израиля в продолжении операций на территории сектора Газа, следовательно зона конфликта будет расширяться.

Ситуация в регионе продолжает вызывать обеспокоенность международного сообщества, российские власти не раз подчеркивали тот факт, что конфликт необходимо решить дипломатическим путем.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».