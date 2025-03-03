В Калужской области мигрант сильно ударил 15-летнего подростка в лицо

В городе Балабаново Калужской области 17-летний мигрант сильно ударил 15-летнего мальчика в лицо. Об этом сообщают в пресс-службах СКР и прокуратуры по региону.

Причины конфликта на данный момент официально не разглашаются, но, по некоторым данным, у пострадавшего серьезные травмы. В частности, как сообщает калужский блогер Евгений Серкин, у мальчика не только сотрясение мозга, но и контузия глаза и перелом кости под глазом.

Сейчас в отношении 17-летнего мигранта возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ, идет расследование. Обидчика поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Прокуратура также проверяет соблюдение миграционного законодательства.

Напомним, ранее стало известно о том, что столичным мигрантам разрешат работать в двух граничащих регионах.