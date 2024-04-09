В Казахстане предупредили о возможных вспышках сибирской язвы из-за паводка

Директор научно-исследовательского центра ветеринарии и биотехнологий в Казахстане Гайс Абсатиров заявил, что паводки могут размыть захоронения сибирской язвы и поспособствовать затоплению. Комментарий специалиста публикует ТАСС .

Захоронения сибирской язвы находятся в Западно-Казахстанской области (ЗКО). Из-за паводков эти места может размыть, что приведет к заражению воды. Могильники в таких условиях представляют опасность, так как инфекция может стремительно распространиться.

«Нет, это не страх, это [распространение сибирской язвы] может быть реальным. <...> У нас представляет опасность паводковая ситуация, распространение болезней. У нас скотомогильники в основном все примитивные и из них будет вымываться много патологических агентов», — отметил в эфире 24KZ Абсатиров.

Специалист отметил, что нужно срочно убрать из ЗКО все трупы животных, сжечь их и засыпать скотомогильники дезинфицирующими средствами. Это поможет снизить вероятность распространения язвы.

Отметим, что после потепления на Ямале в 2016 году случалась вспышка сибирской язвы. В Казахстане же вода может подмыть 14 могильников с этой болезнью. Пока обстановка остается спокойной: случаев заражения не фиксировали.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели ЧС из-за паводков. Там отменили плановую госпитализацию и принуждают эвакуироваться.