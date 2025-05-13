В Киеве отказались закрывать воздушное пространство над зоной боевых действий, заявили в МИД

В РФ не будут признавать нелегитимное решение ICAO, которое подразумевает ответственность Москвы за крушение гражданского Boeing 777 компании Malaysia Airlines в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление МИД РФ.

Стало известно, что кабмин Нидерландов, совет ICAO признали Москву ответственной за крушение пассажирского самолета и в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Как прокомментировали в МИД, в РФ не будут признавать данное нелегитимное решение, так как оно противоречит Конвенции 1944 года и в целом правилам процедуры.

Также в МИД добавили, что РФ не имеет отношения к крушению Boeing МН-17 – утверждения Австралии и Нидерландов о том, что РФ причастна к крушению рейса MH17, не соответствуют действительности.

Также по информации МИД России, именно Украина отказалась полностью закрывать воздушное пространство над зоной боевых действий в 2014 году, фактически используя гражданские пассажирские перевозки для прикрытия своих бомбардировщиков.

Ранее Макрон выступил с ультиматумом в адрес России.