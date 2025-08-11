В Крыму борются с масштабным пожаром

В Белогорском районе Крыма продолжают тушить масштабный ландшафтный пожар. К ликвидации огня привлекли авиацию, более 140 спасателей и десятки единиц техники. Из-за густого дыма движение на близлежащих дорогах ограничено. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму спасатели борются с огнем, охватившим сухую растительность между селами Павловка и Васильевка. Пожар разгорелся в труднодоступной местности, а сильный ветер и жара усложняют работу.

Для тушения задействовали два вертолета Ми-8, которые сбрасывают воду на очаги возгорания. На земле работают 34 единицы спецтехники, включая тракторы для опашки территории. Спасатели организовали подвоз воды, чтобы не допустить распространения пламени.

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам пока нет, но из-за плотного дыма временно ограничено движение на ближайших дорогах. Местные власти призывают водителей быть осторожными и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Ландшафтные пожары в Крыму — не редкость в летний период. Высокие температуры, отсутствие осадков и ветер создают идеальные условия для быстрого распространения огня.

Ранее стало известно, что в Кемерово загорелся многоэтажный дом.