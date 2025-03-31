В Крыму начали расследование вандализма на могиле корреспондента «Известий»

В Крыму начато расследование двух уголовных дел в связи с актами вандализма на местах захоронений. Объектом надругательства стали могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, павшего в зоне СВО при выполнении профессионального долга, а также еще трех участников спецоперации, передает ТАСС.

В ночь на 31 марта в Крыму неизвестные совершили осквернение могилы Александра Федорчака и еще трех военнослужащих, участвовавших в СВО.

Полиция ведет расследование инцидента и занимается поиском злоумышленников. Местные власти заявили о готовности оказать поддержку семье Федорчака.

По информации МВД Крыма, возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Следственный комитет также инициировал уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения. Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что за актом вандализма стоит Украина. По его мнению, мировое сообщество должно осознать необходимость борьбы с «беспринципным и аморальным врагом». Он подчеркнул, что пособники таких действий не должны рассчитывать на забвение.

Ранее сообщалось, что герой РФ Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области.