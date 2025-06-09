В Крыму объявлена угроза атаки беспилотников

Вечером в понедельник в Крыму была объявлена атака беспилотников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение в официальном приложении МЧС России.

Как гласит официальное сообщение экстренного ведомства, в Республике Крым была объявлена беспилотная опасность. Спасатели МЧС призвали граждан быть бдительными, а также не приближаться к опасным объектам.

Напомним, что ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в понедельник и в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал о том, что в данный момент средства ПВО отражают вражескую атаку. Жители Брянской области тем временем слышали звуки взрывов.