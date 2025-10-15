В Крыму пресекли деятельность женской ячейки террористов

Сотрудники ФСБ ликвидировали на территории Крыма законспирированную ячейку запрещенной террористической организации, состоявшую из четырех женщин. Участницы группы занимались вербовкой и распространением радикальной идеологии. Об этом сообщило РИА Новости.

Федеральная служба безопасности обезвредила на полуострове опасное подпольное формирование. Как выяснилось, задержанные гражданки Российской Федерации активно распространяли среди местных мусульман доктрину международной террористической структуры, основанную на создании всемирного халифата.

Деятельность велась в условиях строгой конспирации через нелегальные собрания. В ходе обысков по месту жительства фигуранток оперативники изъяли мобильные устройства, электронные носители и пропагандистскую литературу, запрещенную на территории РФ. Вещественные доказательства подтверждают использование этих предметов в террористической деятельности.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности террористической структуры и участии в ней. На текущий момент оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Москве задержали девять вербовщиков трудовых мигрантов.