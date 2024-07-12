В Курчатове предотвращена попытка атаки на подстанцию Курской АЭС

В Курской области была пресечена попытка атаки на объект, связанный с Курской атомной электростанцией.

По информации из различных источников, беспилотный летательный аппарат, предположительно запущенный вооруженными силами Украины (ВСУ), был нацелен на одну из вспомогательных подстанций АЭС в городе Курчатове.

Согласно данным, опубликованным Telegram-каналом Mash, дрон, начиненный взрывчаткой, был обнаружен и сбит на расстоянии нескольких километров от атомной станции. Сообщается, что беспилотник двигался по направлению к стратегически важному объекту.

Курская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в регионе и играет ключевую роль в энергообеспечении не только Курской области, но и соседних регионов. Попытка атаки на объекты её инфраструктуры может рассматриваться как серьезная угроза энергетической безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео с кадрами полета Sukhoi Superjet 100 перед падением в Коломне.