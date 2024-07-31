В Курской области после атаки ВСУ возник пожар на одном из объектов

В Курской области на одном из объектов возник пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Ночью 31 июля врио главы области сообщил о ракетной опасности. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах, где нет окон.

Через 15 минут после этого сообщения Смирнов заявил о возгорании, которое возникло на одном их объектов. О каком именно объекте шла речь, врио главы Курской области не сообщил.

ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы РФ. Чаще всего украинские вооруженные формирования используют беспилотники. Так, на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу под Курском, из-за чего начался пожар.

Также сообщалось, что украинский дрон атаковал электростанцию в Орловской области, из-за чего в одном из районов возникли проблемы с электричеством.