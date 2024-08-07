В Курской области убит военкор Евгений Поддубный

В среду 7 августа вечером, после 20 часов, стало известно о смерти военкора Евгения Поддубного. Он погиб в Курской области, сообщил в своем официальном канале депутат Госдумы Михаил Делягин.

Эта информация подтверждается и коллегой Поддубного Александром Сладковым, а также председателем движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым: Поддубный погиб «как и положено мужчине, в строю». По предварительным данным, военкор ВГТРК находился в Курской области в среду, где рассказывал о преступлениях боевиков ВСУ.

Пока по неподтвержденным данным, в машину, в которой находился Поддубный, попал вражеский украинский дрон. Другая информация, а также более точные обстоятельства очередной атаки ВСУ, уточняются.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ в ходе атаки на Курскую область расстреляли беременную женщину прямо во время эвакуации.