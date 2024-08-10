В Курской области вводят ограничения на работу СМИ

В рамках введенного в Курской области режима контртеррористической операции в регионе будут введены серьезные ограничения на работу средств массовой информации. Об этом проинформировала пресс-служба регионального правительства.

На брифинге о ходе контртеррористической операции власти региона попросили представителей СМИ отнестись с пониманием к вынужденной мере и не переходить рамки дозволенного.

Там также добавили, добавили, что в рамках КТО в разы усилена охрана стратегически важных объектов и общественного порядка. Тщательнейшим образом досматриваются транспорт и проверяются документы.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.