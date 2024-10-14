В Кузбассе из-под завалов на разрезе извлекли тело второго горняка

Под завалами в Моховском угольном разрезе в Кузбассе обнаружили тело еще одного рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что погибшим оказался машинист буровой установки.

В ночь на 10 октября на Моховском разрезе в Беловском муниципальном округе, где работы проводятся компанией «Кузбассразрезуголь», внезапно обрушился грунт. Инцидент произошел при выемке угля открытым способом.

«В ходе спасательной операции удалось извлечь одного человека, ему оказана медицинская помощь. Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Моховский разрез расположен на землях трех районов Кемеровской области и является единственным предприятием открытой угледобычи на Кольчугинском руднике. Разрез был образован в 1966 году. Его юридический адрес находится в селе Мохово.

Моховский разрез поставляет уголь во все экономические регионы РФ.

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