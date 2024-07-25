В Кузбассе закрыли детский санаторий, где отравились 40 человек

Санаторий-профилакторий «Магистраль», где массово отравились 40 человек, закрыли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Кемеровской области.

Санаторий подведомственен Западно-Сибирской железной дороге. 22 июля мы сообщали, что в детском оздоровительном учреждении отравились 39 детей и один взрослый.

Судебные приставы приостановили деятельность лагеря на 30 суток, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по результатам проведенной проверки выяснилось, что в санатории выявили 35 случаев острой кишечной инфекции. Одного несовершеннолетнего пришлось госпитализировать.

Кроме того, уточнили в ведомстве, медицинские сотрудники санатория вовремя не проинформировали вышестоящие органы о том, что в учреждении произошло отравление. Об инциденте стало известно лишь после того, как дети рассказали о плохом самочувствии родителям.

Также, как выяснила проверка, у заведующей производством лагеря отсутствовали необходимые для работы медицинские справки, а к раздаче кулинарах изделий привлекались посторонние лица.

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