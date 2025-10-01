В Ленобласти выявили еще одну жертву отравления суррогатным алкоголем

В Ленинградской области зафиксировали новый случай отравления суррогатным алкоголем, сообщил телеканал РЕН ТВ. Пострадавшую женщину обнаружили в ее же квартире в Сланцах в тяжелом состоянии и экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

По словам мужа россиянки, она принимала лекарственные препараты из группы антидепрессантов и употребляла большое количество спиртных напитков. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Массовое отравление жителей города Сланцы началось на прошлой неделе. По последним данным, общее число пострадавших достигло 33 человек, 22 из которых скончались.

В рамках возбужденного уголовного дела правоохранительные органы задержали 14 человек, некоторых из них арестовали на два месяца.

Среди задержанных фигурирует 78-летний мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности за незаконную продажу суррогатной алкогольной продукции. Расследование трагедии продолжается.

