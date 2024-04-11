В Липецкой области экстренно ввели режим воздушной опасности

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 11 апреля, режим атаки беспилотников был введен властями Курской и Воронежской областей.

Как проинформировало управление МЧС по Липецкой области, режим воздушной опасности вводится на территории и этого российского региона. По сведениям экстренных служб, у границ области замечены вражеские БПЛА.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — говорится в сообщении.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, в ночь на 11 апреля российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков беспилотника уже находятся оперативные и экстренные службы.