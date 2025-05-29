В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности

Власти Липецкой области объявили режим воздушной опасности вечером в четверг, 29 мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от губернатора региона.

По словам Артамонова, на всей территории Липецкой области вечером в четверг стал действовать режим воздушной опасности. Другие подробности пока не уточняются, власти региона призвали граждан соблюдать правила безопасности и быть внимательными.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Кремле прокомментировали непрекращающиеся атаки беспилотников на российские регионы. Так, Москва пообещала ответить на «хулиганство» с украинскими беспилотниками.