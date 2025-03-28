В Магаданской области сошла лавина: двух туристов эвакуировали с перевала Дядя Ваня

В Магаданской области на перевале Дядя Ваня экстренно эвакуировали двух туристов после схода лавины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Отмечается, что спасательная операция началась рано утром 28 марта. Выживших обнаружили приблизительно в 05:00 мск.

Туристы были в сознании, но сильно напуганы. Спасатели оказали им первую медицинскую помощь и спустили на носилках к подножию горы. Эвакуированных доставили в больницу бортом Ми-8 МЧС России для дальнейшего медицинского обследования.

Сход лавины произошел вечером 27 марта, накрыв тургруппу из шести человек. Четверо туристов погибли. Один человек получил серьезные травмы. Все пострадавшие и погибшие — жители Москвы.

Региональное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Для поддержки спасательной операции самолет МЧС вылетел к месту чрезвычайного происшествия (ЧП) из поселка Синегорье утром 28 марта.

Ранее сообщалось, что пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia в Пусане моряков отправят в Россию.