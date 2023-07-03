В МЧС подтвердили гибель двух рабочих при взрыве на химическом заводе в Подмосковье

При взрыве на заводе «Скоропусковский синтез» в Сергиево-Посадском округе погибли двое рабочих. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС сообщил ТАСС .

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло при монтаже алюминиевой емкости объемом шесть кубометров, которая находилась под давлением. Во время работ произошла разгерметизация.

В МЧС также рассказали, что в результате взрыва возгорания не последовало. Разрушений на предприятии нет.

Ранее сообщалось, что один полицейский погиб и еще один был ранен при задержании подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у жителя подмосковной деревни Анциферово.