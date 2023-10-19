В МО РФ сообщили о приближении к границе трех британских самолетов
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В четверг, 19 октября, средства воздушного контроля в России обнаружили три цели над Черными морем, которые направлялись в сторону российской границы. Подробности сообщили в военном ведомстве.
Для того, чтобы цели установить, в воздух были подняты два истребителя Су-27, и вскоре их удалось опознать: это был самолет радиотехнической разведки и РЭБ RC-135, а также два истребителя «Тайфун», которые принадлежат британским вооруженным силам.
В итоге после поднятия в воздух истребителей все иностранные «гости» развернулись от российской границы, а наши Су-27 вернулись к месту базирования. Нарушения границы удалось недопустить.
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