В МО РФ заявили о сбитых над регионами украинских беспилотниках
МО РФ: над регионами ПВО сбила семь украинских БПЛА
Фото: [Медиасток.рф]
Сразу семь украинских беспилотников были уничтожены вечером вторника над несколькими регионами России. Подробности сообщили в Минобороны России.
Как рассказали в пресс-службе военного ведомства, семь украинских беспилотников были уничтожены в небе над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря (в районе Крыма) в двухчасовой период с 17:15 до 19:15. Стало известно, что три летательных аппарата силы ПВО сбили в небе над Воронежской областью, по два над другими вышеназванными регионами.
По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. Напомним, ранее в Минобороны России также рассказали о том, что ночью на 8 апреля средствами ПВО было сбито 23 украинских БПЛА.