В Москве массажист угрожал скормить клиентку псу

В Москве возбудили уголовное дело на частного массажиста, который угрожал убить отказавшую ему в близости клиентку и скормить ее тело ротвейлеру. Чтобы избежать расправы, девушка выпрыгнула из окна его квартиры и получила тяжелейшие травмы. Об этом сообщает Lenta.ru.

ЧП с частным массажистом произошло в Москве в начале июня. После сеанса мужчина стал склонять клиентку к интиму, а получив отказ, перешел к угрозам. Он пообещал убить ее и расправиться с телом при помощи собаки породы ротвейлер.

В состоянии шока и пытаясь спастись, женщина выпрыгнула из окна квартиры массажиста. Падение с высоты привело к сложнейшим переломам. Сейчас потерпевшая передвигается в инвалидном кресле, а для стабилизации позвоночника и ноги ей установили титановые пластины.

Правоохранители возбудили в отношении мужчины дело по статье «Угроза убийством». Однако адвокат пострадавшей подал жалобу на бездействие следствия, указав, что фигурант до сих пор находится на свободе и представляет опасность для общества.

