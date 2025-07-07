В Москве начал действовать «оранжевый» уровень опасности из-за жары: температура достигнет +35

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности. В столице прогнозируют температуру до +35 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве с сегодняшнего дня действует оранжевый уровень погодной опасности. Причиной стало резкое повышение температуры: в дневные часы воздух в столице прогреется до +35 градусов. Такие показатели считаются потенциально опасными, особенно для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Синоптики предупреждают, что жара сохранится в ближайшие дни, а ночное похолодание не принесет значительного облегчения. При этом в городе не ожидается осадков, а уровень ультрафиолетового излучения будет оставаться повышенным.

Жителям столицы советуют ограничить пребывание на открытом солнце, носить светлую одежду, пить больше воды и по возможности избегать переохлаждения при резком перепаде температур в помещениях с кондиционерами. Оранжевый уровень означает, что погодные условия могут стать причиной сбоев в работе транспорта и систем жизнеобеспечения.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть аккуратнее в жаркую погоду.