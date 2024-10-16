В Москве с бывшего главного нарколога РФ просят взыскать 44 млн рублей

44 млн рублей как компенсацию ущерба в деле об особо крупном мошенничестве требуют взыскать с бывшего главного нарколога России Евгения Брюна. Об этом в среду, 16 октября, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные своего корреспондента.

О таком взыскании просит представитель государственного обвинения, и эту сумму планируют взыскать не только с Брюна, но и его подельников в пользу департамента здравоохранения города Москвы. При этом, в суде представители защиты Брюна не согласились с этими требованиями.

Уголовное дело рассматривается в Кузьминском суде города Москвы, и для бывшего главного нарколога Минздрава России запросили восемь лет колонии.

Напомним, ранее бывшему адвокату Пашаеву предъявили обвинение в мошенничестве.