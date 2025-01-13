В Москве услышали взрыв: у Ангарских прудов после этого загорелся Mercedes
Baza: Mercedes после хлопка загорелся рядом с парком Ангарские пруды в Москве
Фото: [pxhere.com]
Машина марки Mercedes загорелась рядом с парком Ангарские пруды в Москве, сообщила Baza. Свидетели происшествия сообщили о звуке, который напомнил взрыв.
Инцидент произошел около 08:00 мск на улице Софьи Ковалевской. Причины возгорания пока не установлены.
Пожар уже ликвидирован, на месте работают сотрудники МВД.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Ногинске ребенок лишился нескольких пальцев руки после взрыва петарды. Правоохранители начали проверку.
Подобный инцидент ранее произошел в Волоколамске. Там школьнику оторвало кисть из-за взрыва петарды. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на газохранилище в Йемене произошел взрыв. Инцидент попал в объективы видеокамер. После взрыва произошел пожар. По предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее семи человек.