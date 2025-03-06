В Москве задержали предполагаемого подрывателя банкомата в ТЦ

В Москве полиция задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата в торговом центре (ТЦ) на юго-востоке столицы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Ранее в одном из российских банков, расположенном на улице Снежная, произошло возгорание банкомата. Информацию об этом получили экстренные службы. Сообщалось, что в помещении был слышен взрыв.

В правоохранительных органах подчеркнули, что найти предполагаемого виновника инцидента удалось по камерам видеонаблюдения. Полицейские оперативно нашли 20-летнего молодого человека, который в момент задержания находился дома.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция выясняет обстоятельства и мотивы инцидента.

Ранее сообщалось, что в Белореченске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушения многоэтажки, в которой накануне произошел взрыв.