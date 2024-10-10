Обломки украинской ракеты упали на Курск после работы системы ПВО

В Курске в результате работы ПВО упали обломки ракеты, выпущенной украинцами. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу города, в ближайшее время состоится подомовой обход граждан для оказания им нужной помощи.

После инцидента некоторые жители города звонят в единую дежурно-диспетчерскую службу, заявляя о материальных потерях из-за падения обломков ракеты. Уточняется, что подомовой обход пройдет в Центральном округе Курска.

При это местные власти анонсировали комиссионное обследование. В случае выявления повреждений имущества, людям пообещали оказать помощь в его ремонте.

Ранее сообщалось о том, что ночью 10 октября под Курском и Белгородом были ликвидированы пять беспилотников Вооруженных сил Украины.