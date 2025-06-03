В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве произошел взрыв. Об этом сообщил мэр украинского города Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая в том числе затронула Николаевскую область.

Как сообщил Санкевич, взрыв произошел в результате прилета «Кинжала» — гиперзвуковой аэробаллистической ракеты воздушного базирования. О каких-либо повреждения в городе не сообщается.

Николаев расположен на юге Украины на полуострове, омываемом водами рек Южный Буг и Ингул.

На Украине регулярно звучат сигналы воздушной тревоги, которые могут быть связаны с атаками ВС РФ по критически важной инфраструктуре страны.

Министерство обороны РФ предупреждало о том, что российская армия будет атаковать такие объекты в ответ на террористические атаки Киева, еще в октябре 2022 года. Главная цель этих атак — снижение обороноспособности ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области после атаки ВСУ топлива осталось минимум на 20 дней.