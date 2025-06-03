В Запорожской области запасов топлива осталось на 20 дней

Минимум на 20 дней осталось запасов топлива в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Регион накануне подвергся атаке со стороны ВСУ, из-за чего более 600 тыс. местных жителей оказались без света.

По словам Балицкого, автозаправочные станции продолжают работу в регионе в штатном режиме, и дефицита топлива не наблюдается — бензин есть как на заправках, так и в хранилищах поставщиков.

Ранее руководитель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеского беспилотника по Мелитополю, который является административным центром Запорожской области.

Также сообщалось, что в Херсонской области после атаки украинских БПЛА обесточенными оказались девять округов.