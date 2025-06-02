В Нижегородской области в ТЦ заметили установленные в туалете камеры

В туалетах ТЦ «Дзержинец» в Нижегородской области повесили камеры. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash в понедельник.

Стало известно, что камеры видеонаблюдения были установлены в туалете ТЦ прямо над кабинками — со слов сотрудников, в кадр люди не попадают, а попадают лишь вход и раковина. Якобы камеры смогут отвадить от странных личностей, которые раздеваются на глазах у всех посетителей и начинают мыться.

При этом сами работники торгового центра не могут ответить на вопросы про нарушения права на частную жизнь — этот вопрос был переадресован руководству.

Напомним, что ранее камера засняла момент взрыва в Ставрополе, когда погиб замглавы Гурциев.