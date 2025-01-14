В Нижнем Новгороде задержали ректора за фиктивные зачисления в ВУЗ

Ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Флорентьева Игоря Воротникова задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье, связанной с использованием должностного положения в корыстных целях. Как пишет РИА Новости, следствие установило, что в период с 2023 по 2025 год Воротников якобы организовал фиктивное зачисление иностранных студентов на бюджетные места. Сами студенты, по данным следователей, не собирались посещать занятия и осваивать образовательные программы. Чтобы скрыть нарушения, ректор предоставил подложные документы, которые свидетельствовали об их успешном обучении. Это позволило повысить показатели эффективности университета и получить премию.

Предполагается, что действия Воротникова нанесли федеральному бюджету ущерб в размере более одного миллиона рублей. Нарушения были выявлены совместными усилиями региональных подразделений Следственного комитета, ФСБ и МВД.

Министерство науки и высшего образования подтвердило факт задержания и сообщило, что университет продолжает работать в штатном режиме. В ведомстве отметили, что руководителям вузов неоднократно напоминали о недопустимости нарушений, связанных с приемом иностранных граждан.

Воротников возглавил агротехнологический университет в феврале 2024 года. До этого он занимал пост проректора по научной работе в Саратовском университете. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела и ищет возможные новые эпизоды.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге осудили взломщика банковских ячеек, обогатившегося на миллиард рублей.