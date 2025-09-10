В Новгороде женщина нанесла мужчине 244 удара ножом

57-летнюю жительницу Великого Новгорода будут судить за убийство с особой жестокостью. По версии следствия, женщина нанесла малознакомому мужчине 244 удара ножом после его непристойного предложения. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело направлено в Новгородский областной суд. Инцидент произошел в мае в одном из общежитий города, где обвиняемая и потерпевший совместно распивали спиртное. После предложения мужчины вступить в интимную связь между ними возник конфликт.

В ходе вспышки ярости женщина нанесла ему множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте. Следствие квалифицировало действия как убийство, совершенное с особой жестокостью. Обвиняемая частично признала свою вину. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет. Дату первого судебного заседания определят в ближайшее время.

