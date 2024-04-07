В Новокузнецке стартовал ледоход на двух реках

По словам мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, ситуация с паводком в городе не достигает опасного уровня и стабильна. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Он отметил, что уровень воды реки Томь составляет 290 см и до опасного уровня ему еще 50 см, уровень воды в реке Кондоме некритичен – 200 см, что до опасного уровня не добирает 230 см, а уровень воды в реке Абе – 90 см, что ровно наполовину меньше критичного.

По мнению главы города, ситуация пока стабильная, подтоплений не наблюдается.

Он добавил, что также вчера стартовал ледоход на реках Томь и Кондома.

Напомним, в пятницу в городе Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, что стало причиной затопления большого количества населенных пунктов и некоторых районы города. Наиболее пострадавшими являются районы Ленинский и Старый город Орска.

В отдельных местах города глубина затопления составляет два метра, из-за чего спасателям приходится эвакуировать жителей на лодках.

В регион по поручению главы государства сегодня прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он сообщил, что ситуация отнесена к ЧС федерального характера.

Кроме того, Куренков добавил, что существует высокий риск паводка и в Курганской области на территории возле реки Тобол.