В одном из районов ЯНАО введен режим ЧС

В Пуровском районе ЯНАО из-за подтопления дачных участков и серьезного подъема воды в реке Пяку-Пур был введен режим ЧС муниципального характера. Об этом в своем телеграм-канале написал глава муниципалитета Кирилл Трапезников.

По словам Трапезникова, режим ЧС муниципального характера был введен с 3 июня из-за подтопления территорий как ближних, так средних и дальних дач. При этом, вода в реке Пяку-Пур поднялась в текущем году на рекордный за четверть века уровень в 1015 сантиметров (а критический уровень составляет 1054).

Сейчас создан пункт временного размещения для граждан, на месте трудятся спасатели — их усилия, в первую очередь, направлены на эвакуацию людей.

Напомним: ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.