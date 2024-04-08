В оренбургском Новотроицке начали срочную эвакуацию жителей после перелива через дамбу

В Новотроицке Оренбургской области через дамбу перелилась вода из озера Сазаньего, рассказал губернатор региона Денис Паслер.

Дамба была построена после масштабного паводка 1957 года. В настоящее время идут работы по ее отсыпке.

Власти города проводят экстренную эвакуацию жителей с улицы Севастольская, которая превратилась в обширный водоем. Людей поселят в заранее подготовленных пунктах временного размещения.

В последние дни от паводка страдают многие регионы России, но в Оренбургской области сложилась самая тяжелая ситуация. За минувшую ночь в Орске власти эвакуировали более 50 человек. Всего в Оренбургской области подтопленными оказались более 10 тысяч жилых домов.