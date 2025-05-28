В Орловской области объявлена угроза атаки БПЛА

Вечером среды в Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение в официальном приложении российского МЧС.

Уточняется, что в объявлении говорится о том, что на территории Орловской области вводится режим опасности атаки БПЛА, граждан призвали соблюдать все меры безопасности и быть бдительными.

Другие подробности уточняются. Напомним, что в последнее время ВСУ значительно увеличили число беспилотников, которыми бьют по российским регионам. В частности, только лишь за прошедшую ночь российские силы ПВО сбили в разных регионах РФ 296 вражеских БПЛА.