В Орловской области разбился Ми-8, экипаж погиб

Во время планового полета в Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Экипаж не выжил, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Московского военного округа.

Стало известно, что вертолет Ми-8, который выполнял плановый полет, потерпел крушение и упал в безлюдной местности. На земле не зафиксировано разрушений, предварительной причиной авиакатастрофы пока, по предварительным данным, называется техническая неисправность.

Экипаж вертолета погиб. На место крушения уже вылетела комиссия ВКС России, чтобы провести полное расследование инцидента.

Напомним, ранее стало известно, что в американском Сан-Диего упал небольшой самолет, в результате чего произошел пожар сразу в нескольких домах.