В Павлограде и Днепропетровске прогремели взрывы

В украинских городах Павлограде и Днепропетровске Днепропетровской области днем в пятницу прогремела серия взрывов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

По данным журналистов, в двух городах слушали звуки взрывов, а сама воздушная тревога звучит в семи украинских областях — Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях.

Ранее украинские СМИ также сообщали о том, что в этих же украинских городах — Павлограде и Днепропетровские, а также в Кривом Роге произошло несколько взрывов. Все это случилось на фоне воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что здание МИД Польши в Киеве оказалось повреждено из-за атаки.